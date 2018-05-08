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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Свердловской области
14:13  08 мая 2018 4

Игорь Стрелков на конференции в Екатеринбурге заявил о скором начале войны

Пресс-конференция общественного деятеля Сергея Алиева
Игорь Стрелков пообщался с журналистами по видеосвязиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), назвал неизбежным скорое начало войны между Россией и западными странами. Свои взглядами он поделился в ходе пресс-конференции «Если завтра война…», посвященной геополитической ситуации в мире.

«Война неизбежна. Воевать придется. России угрожает вторжение, в частности на территорию Крыма. Каждый русский должен быть готов воевать. Не за Путина или Навального, а за свою страну. Нужно готовиться к войне лично и тренироваться на уровне взаимодействия в малых группах», — отметил Стрелков.

Ожидалось, что Стрелков приедет в Екатеринбург лично. Но бывший министр обороны ДНР не смог этого сделать из-за «плотного графика». Как стало известно «URA.RU», Стрелков все же может посетить Урал 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

Данил Бардин
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