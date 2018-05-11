Россияне стали меньше бояться потерять работу

Количество россиян, которые беспокоятся из-за потери работы, сократилось почти в два раза с 2016 года. Об этом свидетельствует исследование, проведенное специалистами РАНХиГС.
Два года назад 37,6% работающих граждан переживали, что могут потерять работу. В нынешнем году их количество уменьшилось до 21,5%, сообщают «Известия». Кроме того, снизилось количество людей, опасающихся снижения заработной платы. Последний опрос показывает, что их процент от общего числа экономически активных граждан равен 30,7% против 53,2% в 2016 году.
Задержки зарплаты боятся 17,9% (27,2% в 2016), а переход на неполную занятость беспокоит 18,8% опрошенных (против 33,9%). Уход в неоплачиваемый отпуск занимает 19,3% респондентов в отличие от 2016 года, когда цифра равнялась 29%. Исследователи отмечают, что наиболее безопасно себя чувствуют люди с высшим профессиональным образованием. В 2018 году это почти две трети работающих.