{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,52
Динамика за 2 недели
Евро 74,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 мая 2018
11:59  11 мая 2018 5

Россияне стали меньше бояться потерять работу

Владислав Деревянных. Офис рекламного агентства «Восход». Екатеринбург, офис
Среди работающих россиян снизился уровень тревогиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Количество россиян, которые беспокоятся из-за потери работы, сократилось почти в два раза с 2016 года. Об этом свидетельствует исследование, проведенное специалистами РАНХиГС.

Два года назад 37,6% работающих граждан переживали, что могут потерять работу. В нынешнем году их количество уменьшилось до 21,5%, сообщают «Известия». Кроме того, снизилось количество людей, опасающихся снижения заработной платы. Последний опрос показывает, что их процент от общего числа экономически активных граждан равен 30,7% против 53,2% в 2016 году.

Задержки зарплаты боятся 17,9% (27,2% в 2016), а переход на неполную занятость беспокоит 18,8% опрошенных (против 33,9%). Уход в неоплачиваемый отпуск занимает 19,3% респондентов в отличие от 2016 года, когда цифра равнялась 29%. Исследователи отмечают, что наиболее безопасно себя чувствуют люди с высшим профессиональным образованием. В 2018 году это почти две трети работающих.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров