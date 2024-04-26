Правительство расширяет меры поддержки для участников СВО

Правительство РФ расширяет возможности фонда «Защитники Отечества». В частности, ветераны СВО смогут получать доплаты за приобретение технических средств реабилитации (ТСР) по электронному сертификату. Также меры поддержки получат благотворительные организации, помогающим семьям участников СВО.
«Расширены возможности фонда „Защитники Отечества“», — передает правительство РФ в своем telegram-канале. Теперь ветераны за счет выплат за приобретение ТСР по сертификату смогут приобретать более дорогие технические средства, которые помогут им адаптироваться в обществе после получения инвалидности.
Кроме того «Защитники Отечества» смогут оказывать финансовую поддержку благотворительным организациям, которые помогают семьям участников СВО, а также самим солдатам, демобилизованным ранее. Также теперь будет проводиться мониторинг качества социальной поддержки.
«Защитники Отечества» — фонд, занимающийся поддержкой участников СВО. В настоящий момент обо всех мерах поддержки, положенных солдатам, можно узнать через портал «Госуслуги». Совместно с Минцифры также был разработан специальный бот, который поможет ответить на все актуальные вопросы, связанные с мерами поддержки.
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