Правительство расширяет меры поддержки для участников СВО

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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, фонд защитники отечества
Фонд «Защитники Отечества» поможет получить участникам СВО, получившим ранения, приобрести дорогие ТСР по инвалидности Фото:
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Правительство РФ расширяет возможности фонда «Защитники Отечества». В частности, ветераны СВО смогут получать доплаты за приобретение технических средств реабилитации (ТСР) по электронному сертификату. Также меры поддержки получат благотворительные организации, помогающим семьям участников СВО.

«Расширены возможности фонда „Защитники Отечества“», — передает правительство РФ в своем telegram-канале. Теперь ветераны за счет выплат за приобретение ТСР по сертификату смогут приобретать более дорогие технические средства, которые помогут им адаптироваться в обществе после получения инвалидности.

Кроме того «Защитники Отечества» смогут оказывать финансовую поддержку благотворительным организациям, которые помогают семьям участников СВО, а также самим солдатам, демобилизованным ранее. Также теперь будет проводиться мониторинг качества социальной поддержки.

«Защитники Отечества» — фонд, занимающийся поддержкой участников СВО. В настоящий момент обо всех мерах поддержки, положенных солдатам, можно узнать через портал «Госуслуги». Совместно с Минцифры также был разработан специальный бот, который поможет ответить на все актуальные вопросы, связанные с мерами поддержки.

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Правительство РФ расширяет возможности фонда «Защитники Отечества». В частности, ветераны СВО смогут получать доплаты за приобретение технических средств реабилитации (ТСР) по электронному сертификату. Также меры поддержки получат благотворительные организации, помогающим семьям участников СВО. «Расширены возможности фонда „Защитники Отечества“», — передает правительство РФ в своем telegram-канале. Теперь ветераны за счет выплат за приобретение ТСР по сертификату смогут приобретать более дорогие технические средства, которые помогут им адаптироваться в обществе после получения инвалидности. Кроме того «Защитники Отечества» смогут оказывать финансовую поддержку благотворительным организациям, которые помогают семьям участников СВО, а также самим солдатам, демобилизованным ранее. Также теперь будет проводиться мониторинг качества социальной поддержки. «Защитники Отечества» — фонд, занимающийся поддержкой участников СВО. В настоящий момент обо всех мерах поддержки, положенных солдатам, можно узнать через портал «Госуслуги». Совместно с Минцифры также был разработан специальный бот, который поможет ответить на все актуальные вопросы, связанные с мерами поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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