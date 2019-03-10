В пожаре на свердловской свиноферме задохнулись сотни животных

Пожар на площади в два кв. м. унес жизни 600 поросят Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пожаре на свинокомплексе «Уральский» в Богдановиче задохнулись 52 свиноматки и 600 поросят. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Произошел пожар в цехе репродукции одной из ферм свинокомплекса „Уральский“ в городском округе Богданович. <…> Из-за задымления погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят», — сообщили агентству. Трагедия произошла вечером 9 марта. Пожар возник на площади в два квадратных метра в системе приточной вентиляции. Огонь был потушен в течение девяти минут.

Из цеха удалось спастись двум рабочим. Пострадавших среди людей нет.