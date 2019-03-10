Посольство России озвучило данные о россиянах на борту рухнувшего в Африке «Боинга». АУДИО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 15:27
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
Самолет разбился утром 10 мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Данных о россиянах, летевших на разбившемся на территории Эфиопии «Боинге», в данный момент нет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом кенийского посольства РФ Олег Кипоренко.

«Самолет сегодня утром действительно разбился на территории Эфиопии. Мы находимся в тесной связи с „Эфиопскими авиалиниями“ и до сих пор выясняем, были ли там россияне», — приводит слова Кипоренко «Пятый канал».

Пассажирский «Боинг», вылетевший из Аддис-Абеба (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта, напоминает агентство Nation News. На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа. О причинах падения и жертвах пока не сообщается. В свою очередь, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али уже сообщил, что в катастрофе есть жертвы, и выразил соболезнования семьям погибших.

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