Данных о россиянах, летевших на разбившемся на территории Эфиопии «Боинге», в данный момент нет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом кенийского посольства РФ Олег Кипоренко.
«Самолет сегодня утром действительно разбился на территории Эфиопии. Мы находимся в тесной связи с „Эфиопскими авиалиниями“ и до сих пор выясняем, были ли там россияне», — приводит слова Кипоренко «Пятый канал».
Пассажирский «Боинг», вылетевший из Аддис-Абеба (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта, напоминает агентство Nation News. На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа. О причинах падения и жертвах пока не сообщается. В свою очередь, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али уже сообщил, что в катастрофе есть жертвы, и выразил соболезнования семьям погибших.