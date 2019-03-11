10 марта 2019

Мэрия Екатеринбурга отказалась платить почти 8 млн за карту мусорных площадок

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 13:12
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Госжилинспекция. Челябинск, мусорный контейнер, тко, контейнерная площадка, твердые коммунальные отходы, лукманов денис
Мэрия планировала нанести все мусорные контейнеры на карту до октября 2019 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга отменила конкурс на создание электронной карты мусорных контейнеров. Согласно официальному сайту госзакупок, решение городской администрации об отказе от аукциона было принято в момент, когда уже шла подача заявок от потенциальных поставщиков.

«Закупка … автоматически переведена на этап „Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено“», — говорится на сайте госзакупок. В мэрии Екатеринбурга «URA.RU» сообщили, что закупку пришлось отменить в связи с необходимостью внести изменения в техзадание. «Специалисты переделывают документацию, будут менять этапность», — сказали в пресс-службе. Какие конкретно появятся новшества, здесь ответить не смогли.

Власти Екатеринбурга собирались потратить 7,7 млн рублей на создание карты мусорных контейнеров. Согласно техзаданию, победителю аукциона предстояло с марта по октябрь 2019 года найти все мусорные площадки в городе и внести информацию об их расположении на карту, приложив фотографии.

Кроме того, поставщик должен был рассчитать месячные и годовые объемы накопления отходов на каждой площадке и разработать генеральную схему санитарной очистки Екатеринбурга на 2020—2035 годы. Изначально мэрия планировала получить документ к декабрю 2019 года.

В России с января 2019 года стартовала мусорная реформа. Теперь вывозом ТКО занимаются региональные операторы. В Екатеринбурге при этом цена на услугу оказалась одной из самых высоких по стране.

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