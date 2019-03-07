На Украине возбудили уголовное дело против кандидата в президенты Зеленского

Против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского возбудили уголовное дело об отмывании денег и планируют открыть еще одно. Об этом сам шоумен заявил видеообращении в социальной сети Facebook.
«Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека», — цитирует Зеленского «Царьград».
По его словам, против него пытается возбудить уголовное дело депутат от фракции «из трех букв» (вероятно, речь идет о Блоке Петра Порошенко «Солидарность»). Ранее комик рассказывал, что правоохранительные органы Украины возбудили в отношении него и его компании «Студия Квартал 95» уголовное дело об отмывании денег.
Также Зеленский отметил, что его офис прослушивается. Кроме этого, ему поступали сообщения о политической провокации. Якобы оппоненты хотят установить на территории Луганской Народной Республики рекламные баннеры в поддержку кандидата.