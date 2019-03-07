07 марта 2019

На Украине возбудили уголовное дело против кандидата в президенты Зеленского

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 16:29
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Владимир Зеленский, зеленский владимир
Кандидат в президенты отметил, что его офис прослушиваетсяФото: Личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского возбудили уголовное дело об отмывании денег и планируют открыть еще одно. Об этом сам шоумен заявил видеообращении в социальной сети Facebook.

«Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека», — цитирует Зеленского «Царьград».

По его словам, против него пытается возбудить уголовное дело депутат от фракции «из трех букв» (вероятно, речь идет о Блоке Петра Порошенко «Солидарность»). Ранее комик рассказывал, что правоохранительные органы Украины возбудили в отношении него и его компании «Студия Квартал 95» уголовное дело об отмывании денег.

Также Зеленский отметил, что его офис прослушивается. Кроме этого, ему поступали сообщения о политической провокации. Якобы оппоненты хотят установить на территории Луганской Народной Республики рекламные баннеры в поддержку кандидата.

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