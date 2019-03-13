Стали известны последние слова пилотов разбившегося в Африке Boeing

Пилоты потерпевшего крушение Boeing-737 MAX компании Ethiopian Airlines перед падением лайнера хотели вернуться в Аддис-Абебу. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Тевольде Гебремариам журналистам газеты Wall Street Journal.
«Экипаж собирался вернуться в Аддис-Абебу, однако сообщил о проблемах с самолетом», — сказал Гебремариам. Глава авиакомпании также добавил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета направлены для экспертизы в Европу, уточняет RT. Сейчас решается, в каком именно городе будут расшифровываться записи «черного ящика».
Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, потерпел крушение 10 марта. Все 157 находящихся на борту человек, включая восьмерых членов экипажа, погибли. Среди жертв крушения есть трое россиян.