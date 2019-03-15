14 марта 2019

Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 05:17
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Brexit должны поддержать все остальные 27 членов ЕвросоюзаФото: depositphotos.com © URA.RU

Британский парламент поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit. Если депутаты одобрят вариант сделки предложенный премьер-министром Терезой Мэй, то выход страны из Евросоюза будет назначен на 30 июня.

За перенос крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 год проголосовали 412 депутатов, против — 202, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.

В Европарламенте в свою очередь заявили, что сроки Brexit могут быть перенесены на начало июля.

Теперь задача Терезы Мэй состоит в том, чтобы уговорить ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза, уточняет «Национальная служба новостей».

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