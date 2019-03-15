Екатеринбуржцы собрали вещи для семьи индийцев, которых сняли с самолета, летевшего в США

Уральцы оказали помощь индийской семье, оказавшейся в затруднительной ситуации из-за незапланированного пребывания на Урале. Мужчина, его жена и сын были крайне легко одеты, и теплые вещи для них собрали неравнодушные екатеринбуржцы.
«Они невероятно легко одеты», — сообщила в Facebook начальник отдела общественных связей клиники Инна Абелинскене. Причем если для мальчика нашли практически всю одежду, кроме шапки, то для взрослых были нужны теплые куртки с капюшонами.
По словам сотрудника больницы, денег, которые были у семьи из Индии, на покупку вещей не хватает — «так получилось. Кроме того, им нужна машина для того, чтобы доехать из больницы в аэропорт.
Екатеринбуржцы живо откликнулись на просьбу о помощи. По словам пресс-секретаря ГКБ№40 Марины Рувимской, звонков было много и вещей нашлось достаточно. «Правда, пока все на колесах, вещи нашли, но их везут к нам. Надеюсь, что до конца рабочего дня все разрешится благополучно», — рассказала Рувимская корреспонденту «URA.RU».
Ранее «URA.RU» рассказывало, что самолет Boeing-777 компании Emirates, следовавший из Дубая в Сиэтл, запросил посадку в Кольцово из-за плохого самочувствия пассажиров. Посадка необычного для Урала борта вызвала интерес не только СМИ, но и простых екатеринбуржцев.