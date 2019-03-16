Участницу секс-вечеринок Берлускони отравили радиоактивными веществами

В медицинской карте умершей обнаружили «несколько аномалий» Фото: Pixabay

Марокканская модель Иман Фадиль скончалась от отравления радиоактивной смесью. Девушка была ключевым свидетелем по делу о секс-вечеринках бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони с несовершеннолетними проститутками, которые проходили на вилле под Миланом.

Иман Фадиль была госпитализирована 29 января и умерла 1 марта после «месяца мучений», передает «Ридус». Перед смертью у нее отказали все органы, однако до последних дней она была в сознании. Главный прокурор Милана Франческо Греко обнаружил в медицинской карте умершей «несколько аномалий». По его словам, врачи не смогли назвать патологию, которая может объяснить ее смерть.

По данным агентства ANSA, результаты исследований показали, что женщина умерла от отравления радиоактивной смесью, сообщает телеканал 360. Прокуратура Милана открыла дело об умышленном убийстве.

Отметим, ранее Иман Фадиль рассказывала о том, что впервые побывала на вилле под Миланом в 25 лет, а позже посетила еще восемь так называемых «изысканных ужинов». Она планировала написать об этом книгу.