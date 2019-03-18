17 марта 2019

Екатеринбург начал готовить заявочную книгу на Универсиаду 2023

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:00
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Лыжня России 2018 добавочка от Гусельникова , рапопорт леонид
Рапопорт готов представить заявку ЕкатеринбургаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Екатеринбурге, претендующем на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году, подготовили заявку для оргкомитета мероприятия. О том, что в нее вошло, рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«В ближайшее время мы получим техническое задание на оформление заявочной книги. Она оформляется по определённому образцу», — уточнил министр.

В книге будет рассказано об уникальном географическом расположении Свердловской области на границе Европы и Азии, об опыте проведения крупных международных мероприятий. Расскажут о свердловском студенчестве, о том, что в 139 учебных заведениях области есть собственные спортклубы, в которых занимаются 57 тысяч студентов. В заявке напомнят, что в 2023 году Екатеринбурга отмечает трехсотлетие и Универсиада может стать главным событием праздника.

По правилам заявка должна быть подана в Международную федерацию студенческого спорта (FISU) до 10 июня. Решение о месте проведения соревнований будет принято в июле в исполкоме FISU в Неаполе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Екатеринбург претендует на проведение летней Универсиады. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин.

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