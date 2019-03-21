Снежная глыба рухнула на голову ребенка в городе Каменске-Уральском Свердловской области. По предварительным данным, у пострадавшего сотрясение мозга.

Несчастный случай произошел 20 марта, в 15.40. «С козырька балкона пятого этажа дома на улице Каменской, 60, упал снежный ком прямо на голову ребенка», — сообщила Лилия, мама пострадавшего мальчика.

В ОМВД по Каменску-Уральскому подтвердили, что материал о происшествии у них зарегистрирован. «По данному факту проводится проверка, на месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — сообщила «URA.RU» Диана Гимадутдинова, пресс-секретарь ОМВД по Каменску-Уральскому.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге ледяная глыба с крыши дома на улице Горького, 31, упала прямо на голову беременной женщины.

Кадр с регистратора за час до падения глыбы. Видно, что снег на козырьке есть

Фото: Кото Котофеич, ВК