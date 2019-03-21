На Урале девушку, которая убила свою семью, отправят к психиатрам

Жительницу села Зюзельского под городом Полевским Анастасию Рябухину, которую подозревают в убийстве четырех человек, проверят на наличие психических отклонений. Будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Способ преступления указывает на то, что есть «некие отклонения», передает портал E1.Ru со ссылкой на источник. Предполагается, что Рябухина убила свою мать, сестру и ее мужа вследствие конфликта, возникшего на фоне конкуренции за право жить в доме.
Тела трех человек нашли 19 марта в одном из домов Зюзельского после того, как днем ранее был обнаружен мертвым пропавший Олег Д. Проживающих в доме Рябухину и ее сожителя Нетунаева задержали. Позже они признались в убийстве.