На Урале девушку, которая убила свою семью, отправят к психиатрам

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 22:59
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Окровавленный нож. Курган, место преступления, окровавленный нож, убийство
Девушка убила мать, сестру и ее мужаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительницу села Зюзельского под городом Полевским Анастасию Рябухину, которую подозревают в убийстве четырех человек, проверят на наличие психических отклонений. Будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Способ преступления указывает на то, что есть «некие отклонения», передает портал E1.Ru со ссылкой на источник. Предполагается, что Рябухина убила свою мать, сестру и ее мужа вследствие конфликта, возникшего на фоне конкуренции за право жить в доме.

Тела трех человек нашли 19 марта в одном из домов Зюзельского после того, как днем ранее был обнаружен мертвым пропавший Олег Д. Проживающих в доме Рябухину и ее сожителя Нетунаева задержали. Позже они признались в убийстве.

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