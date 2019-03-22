Свердловские власти нашли способ спасти от гибели отдаленное село, которое поднимал Демидов

В правительстве Свердловской области нашли способ внедрить инновационную схему теплоснабжения в поселке Староуткинск, который был основан Акинфием Демидовым в XVIII веке. Все дома поселка будут переведены на индивидуальное газовое отопление.
«В Староуткинске реализуется проект альтернативной (беструбопроводной) газификации удаленных территорий. Запуск в эксплуатацию очередного участка газопровода позволит перевести с печного на индивидуальное газовое отопление жителей более 500 домов частного сектора. Это реальная возможность для создания более комфортных условий проживания граждан, снижения финансовой нагрузки на областной и местный бюджеты и высвобождения средств на развитие территории», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По данным правительства, инновационная схема теплоснабжения в Староуткинске стала внедряться в 2015 году. На данный момент подключены к централизованной системе теплоснабжения 15 многоквартирных домов и соцучреждения. Всего планируется газифицировать около 2000 объектов Староуткинска.
Староуткинск находится в 70 километрах от центрального газопровода, и техническая возможность строительства магистрали в поселке затруднена. Поэтому правительство Свердловской области решило снабдить село сжиженным природным газом. Единственным условием такой газификации является наличие подъездных автомобильных дорог.
В 2019 году у 15 тысяч уральцев появится возможность газифицировать свои дома с помощью областного бюджета. Финансирование проекта составит порядка 406 миллионов рублей. В настоящее время на Среднем Урале доступ к сетевому газоснабжению имеют 363 населенных пункта — 69 городских и 294 сельских территории.
Поселок Староуткинск появился в 1729 году, когда на реке Утке был пущен чугуноплавильный и железоделательный завод, построенный Акинфием Демидовым.