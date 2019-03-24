23 марта 2019

На борту круизного лайнера, терпящего бедствие у берегов Норвегии, есть россияне

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 00:34
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, лайнер
Трое членов экипажа — граждане РоссииФото: Pixabay

На борту круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, находятся трое граждан России. Все они — члены экипажа, рассказал журналистам пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов.

«Три члена экипажа — россияне. Мы находимся в контакте со спасателями на предмет возможного оказания помощи нашим соотечественникам», — приводит РЕН ТВ слова собеседника. Также телеканал опубликовал видеозапись, снятую с корабля. На кадрах видны большие волны.

Сейчас судно, следовавшее из города Тромсе в Ставангер, стоит в пяти километрах от побережья Норвегии. Viking Sky потерял ход и застрял в море из-за проблем с двигателем. Всего на борту находились 1,3 тысячи человек. Идет эвакуация.

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