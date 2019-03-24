На борту круизного лайнера, терпящего бедствие у берегов Норвегии, есть россияне

На борту круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, находятся трое граждан России. Все они — члены экипажа, рассказал журналистам пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов.
«Три члена экипажа — россияне. Мы находимся в контакте со спасателями на предмет возможного оказания помощи нашим соотечественникам», — приводит РЕН ТВ слова собеседника. Также телеканал опубликовал видеозапись, снятую с корабля. На кадрах видны большие волны.
Сейчас судно, следовавшее из города Тромсе в Ставангер, стоит в пяти километрах от побережья Норвегии. Viking Sky потерял ход и застрял в море из-за проблем с двигателем. Всего на борту находились 1,3 тысячи человек. Идет эвакуация.