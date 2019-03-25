Анекдот: «Единороссы» в думе Екатеринбурга украли PR-повод у коллеги-депутата

Николаев организовал акцию — помощникам спикера она пришлась по душе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Депутаты думы Екатеринбурга от «Единой России» украли у своего коллеги информационный повод. Народный избранник от ЛДПР Дмитрий Николаев организовал для семиклассников школы №62 экскурсию в представительный орган. Рассказывая о ней на своем официальном сайте, «единороссы» вычеркнули либерал-демократа.

Новость об экскурсии изначально появилась на официальном сайте думы в таком варианте: «Экскурсию для семиклассников организовал депутат Екатеринбургской городской Думы Дмитрий Николаев. Школьники побывали в зале заседаний Думы и кабинете Председателя Екатеринбургской городской Думы. Игорь Володин, Дмитрий Николаев и сотрудники аппарата ознакомили школьников с историей городской власти, рассказали о местном самоуправлении, о том, как появилась Дума, и как она менялась со временем».

В варианте от свердловского отделения «Единой России» текст преобразился: «…Экскурсию для семиклассников организовал один из депутатов. Школьники побывали в зале заседаний Думы и кабинете Председателя Екатеринбургской городской Думы, единоросса Игоря Володина. Депутаты и сотрудники аппарата познакомили школьников с историей городской власти, рассказали о местном самоуправлении, о том, как появилась Дума, и как она менялась со временем».

Депутат Николаев, как сам признался, такого от коллег не ожидал. «Я был, мягко говоря, удивлен. Я организовал это мероприятие, провел экскурсию для школьников. Материал об этом вышел на официальном сайте думы. Я бы понял, если бы эту новость скопировали на сайт ЛДПР, но никак не на сайт партии „Единая Россия“, к которой я никакого отношения не имею. А вычеркивать меня из материала, писать „один из депутатов“ — это как-то не политкорректно, на мой взгляд», — возмутился народный избранник.

Впрочем, в реготделении «Единой России» ничего зазорного в произошедшем не увидели. «Материал мы взяли из открытых источников. Обычно нам интересные вещи, которые заслуживают отражения на сайте присылают помощники депутатов нашей фракции. Игорь Володин — наш депутат, и он тоже участвовал в этом мероприятии, его помощники прислали материал. А то, что исключена информация о депутате от другой партии — это объяснимо, ведь он не представитель «Единой России», — объяснил «URA.RU» пресс-секретарь реготделения Максим Бестфатер.