Пермским депутатам представили нового главу транспортного департамента

Во вторник, 26 марта, на пленарном заседании Пермской гордумы депутатам представили нового главу городского департамента дорог и транспорта (ДДиТ) Анатолия Путина. До перехода на новую должность он возглавлял МУК «Городское управление транспорта».
Председатель гордумы Юрий Уткин отметил, что предыдущий глава ДДиТ Роман Залесинский проработал на должности менее года. Новому куратору городского транспорта спикер пожелал проработать «как минимум до конца полномочий нынешнего депутатского корпуса гордумы». К работе Путин приступил уже сегодня.
Предыдущий глава ДДиТ Роман Залесинский покинул пост 19 марта. В задачи чиновника входило масштабное реформирование отрасли, в том числе транспортная реформа, которая встретила сопротивление со стороны перевозчиков и части горожан. Заслушивание доклада Залесинского дважды срывалось в гордуме.