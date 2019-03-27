26 марта 2019

Глава Новоуральска ушел в отставку. Его место уже занял будущий мэр города

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 13:55
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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, куйвашев евгений, баранов александр
Баранов ушел в отставку. Новым мэром будет ЦветовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Новоуральского городского округа Александр Баранов ушел в отставку. Как и прогнозировало «URA.RU», чиновник официально объявил об этом на заседании местной думы сразу после отчета мэра о своей деятельности. Временно исполняющим обязанности главы города станет заместитель по стратегическому развитию и инвестициям Владимир Цветов.

«Цветова назначили врио, но он согласованная с тремя сторонами кандидатура. Город, область и комбинат (градообразующее предприятие АО „УЭХК“ входит в структуру Росатома) готовы поддержать его на предстоящих выборах», — объяснил осведомленный чиновник. Выборы главы по «советской» системе (депутаты выбирают из предложенных спецкомиссией кандидатов) в Новоуральске могут состояться летом.

Поводом для отставки Александра Баранова стало решение управления ФАС по Свердловской области, подтверждающее факт нарушения закона главой муниципалитета. В 2015—2017 годах он создавал условия для приоритетного заключения контрактов на поставку питания в детсады и школы с фирмами ИП Егорова Т. Л., ИП Баранов Н. А., ИП Мельников А. Г. и ООО «Техснаб», которые принадлежат его родственникам. С заявлением в областное управление ФАС обращалось управление ФСБ по Свердловской области.

Компетентные структуры также ведут проверки законности расходования средств, выделенных на капитальный ремонт жилфонда Новоуральска, и деятельности структур ЖКХ. На лето этого года в ЗАТО запланирована комплексная проверка Счетной палаты Свердловской области. Получить комментарий Александра Баранова пока не удалось.

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