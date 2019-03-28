На «Первом канале» обсудили долги и имущество Юлии Началовой

У Юлии Началовой не было долгов перед Александром Фроловым Фото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

«Первый канал» посвятил певице Юлии Началовой очередной выпуск шоу «Пусть говорят». На этот раз в студии обсуждали ее отношения с хоккеистом Александром Фроловым. В том числе, финансовые.

Ранее, напомним, в СМИ появлялась информация о том, что дочь недавно умершей исполнительницы может унаследовать многомиллионный долг матери. Сообщалось, что Фролов, который в прошлом якобы выкупил часть квартиры Началовой за 20 млн рублей, захотел вернуть эти деньги после расставания. Юлия говорила, что не получала от него никаких денег, из-за чего спортсмен, как говорилось, подал заявление в суд. В результате, если 12-летняя дочь певицы вступит в наследство, то вместе с имуществом может получить и многомиллионный долг.

В свежем выпуске «Пусть говорят» с интервью выступил сам Фролов. По его словам, у него нет претензий к Началовой и ее родственникам, как и самого иска. «Все сделки по квартире и финансовые вопросы были урегулированы», — приводит Nation News слова хоккеиста. При этом адвокат Юлии Началовой отметила, что иск Фролова к певице все же существует.