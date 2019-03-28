Правительство Свердловской области и «СКБ-банк» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали губернатор Евгений Куйвашев и председатель правления банка Денис Репников.
«Подписанное соглашение стало продолжением нашей многолетней совместной работы с банком по укреплению экономики Свердловской области, обеспечению финансовой стабильности, решению социальных вопросов», — отметил Куйвашев. По его словам, такое сотрудничество стало хорошим примером совершенствования государственно-частного партнерства для повышения качества жизни уральцев.
Документ позволит развивать сферу кредитования и финансирования проектов и программ в регионе для поддержки разных отраслей производства, а также работать над «губернаторскими» программами. Среди уже реализованных — памятник военным медикам на площадке перед областным госпиталем ветеранов войн, строительство второй очереди центра для подготовки начинающих хоккеистов ДЮСШ «Спартаковец», издание книги «Маршал Г. К. Жуков в исторических оценках, документах и воспоминаниях» к юбилею полководца и поддержка многодетных семей. Соглашение также поможет обеспечить жителей области широким спектром банковских услуг.
Ранее за счет соглашения между правительством и «СКБ-банком» были профинансированы Ирбитский и Алапаевский молочные заводы — это дало толчок к развитию не только самих предприятий, но и городов. Сотрудничество с кредитной организацией позволило реализовать и социальные проекты по поддержке детского и «большого» спорта, культуры, здравоохранения, сохранению историко-культурного наследия. «СКБ-банк» также имеет соглашения с Невьянским, Красноуфимским, Асбестовским и Верхнесалдинским городскими округами, а в ближайшее время этот список пополнят и другие города Среднего Урала.