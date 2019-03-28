Обвиненный в рейдерстве бизнесмен рассказал о «захвате» уральского завода

Прух настаивает, что обвинения необоснованны Фото: Евгений Перевышин

Бизнесмен из Екатеринбурга Валерий Прух заявил о том, что не совершал рейдерский захват ООО «УралСпецДеталь». В этом его ранее обвинял владелец предприятия. Прух поделился с «URA.RU» своей версией.

По его словам, изначально неверно в заявлении владельца фирмы указано то, что на должности замдиректора он был наемным работником. «С Евгением Перевышиным мы знакомы с трех лет, выросли в одном дворе. Доверяли друг другу, потому и компанию создали вместе, договорившись, что доходы будем делить 50×50. Он взял кредит на покупку станков, а мы отрабатывали и гасили их», — рассказал Валерий Прух.

Прух говорит, что не сразу сообразил, что они выплачивают за станки втрое-вчетверо их стоимость. Только после этого он узнал, что на полученные кредиты его компаньон купил себе квартиру, два дачных участка, а оставшиеся средства пошли на станки. «Мы месяцами не получали зарплату, а при этом, получается, фактически своими средствами оплачивали его недвижимость», — продолжает Валерий Прух.

Когда в компании начались проблемы с долгами по аренде, Прух зарегистрировал свою фирму со схожим названием ООО НПО «УралСпецДеталь». «В доступе к средствам своего предприятия Перевышину я отказал, так как согласно приложенным мной записям, он получил от меня гораздо больше средств, чем должен был, при этом наплевав на все наши договоренности», — подытожил Прух.

Ранее «URA.RU» писало, что бизнесмен Перевершин обвинил своего заместителя в рейдерстве и хищении оборудования на 5,5 млн рублей. Полиция по делу проводит проверку.