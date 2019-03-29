Текслер ввел новый формат работы с мэрами

Алексей Текслер обзвонил челябинских глав Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Мэр Челябинска Владимир Елистратов и глава Коркинского района Наталья Лощинина по телефону доложили врио губернатора Алексею Текслеру, что выполнили его поручения. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора, он лично позвонил каждому чиновнику и потребовал отчитаться.

Наталья Лощинина отметила, что дымящая заброшенная свалка была потушена в течение двух суток после визита Алексея Текслера. Врио губернатора поручил подготовить предложения по дате и месту встречи с жителями района, чтобы обсудить проблемы экологии.

Владимир Елистратов заявил, что налажено освещение во дворе по Комсомольскому проспекту, 33 «а», восстановлен 51-й маршрут автобуса, но с измененным графиком следования. «По 51-му маршруту дайте карту, из которой было бы понятно, что проблема решена. Потому что вы видели: подходили пенсионеры и говорили, что это проблема», — не удовлетворился таким ответом Алексей Текслер.

Врио губернатора 22 марта посетил поселок Роза в Коркинском районе. 25 марта Алексей Текслер объехал Курчатовский район Челябинска, по итогам чего поставил «двойку» работе мэрии по благоустройству.