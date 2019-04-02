В Госдуме оценили решение Киева укрепить границы с Россией

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 19:15
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Изварино. Граница. Очередь бегущих из Украины в Россию, кпп, граница, изварино
Укрепление границы с Россией может быть «скорейшей инициативой Порошенко», считает депутат ЧепаФото: Карина Ванеш © URA.RU

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на решение Украины об укреплении границы с Россией в рамках проекта «Стена». Работы по укреплению границы начались на участке границы в Луганской области.

«Эта инициатива не нова. Они начали этим заниматься ещё в 2015 году», — приводит RT слова депутата. Чепа также предположил, что укрепление границы с Россией может быть «скорейшей инициативной Петра Порошенко».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала укрепление границы с Россией. По ее мнению, своим решением о строительстве стены на границе двух государств Украина пытается предотвратить массовый исход электората. Об этом представитель российского МИД написала на своей странице в Facebook.

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