В Госдуме оценили решение Киева укрепить границы с Россией

Укрепление границы с Россией может быть «скорейшей инициативой Порошенко», считает депутат Чепа Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на решение Украины об укреплении границы с Россией в рамках проекта «Стена». Работы по укреплению границы начались на участке границы в Луганской области.

«Эта инициатива не нова. Они начали этим заниматься ещё в 2015 году», — приводит RT слова депутата. Чепа также предположил, что укрепление границы с Россией может быть «скорейшей инициативной Петра Порошенко».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала укрепление границы с Россией. По ее мнению, своим решением о строительстве стены на границе двух государств Украина пытается предотвратить массовый исход электората. Об этом представитель российского МИД написала на своей странице в Facebook.