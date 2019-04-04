Тюменский аэропорт стал зарабатывать больше, чем годом раньше

Тюменский аэропорт Рощино в 2018 году заработал 2,3 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. При этом чистая прибыль организации за год выросла на 6,3% и составила 863,7 млн рублей. Информация о финансовом состоянии аэропорта появилась на официальном сайте компании.
Кредиторская задолженность компании за год уменьшилась в пять раз. Теперь организация должна финансовым организациям 180,7 млн рублей против 912,8 млн в 2017 году. За год компания также погасила кредит на 120 млн рублей.
За год Рощино сократило чистые активы на 50 млн рублей. Теперь они составляют 251,1 млн рублей
Согласно бухгалтерской отчетности, имеющейся в распоряжении редакции, аэропорт по прежнему на 100% принадлежит ООО «Новапорт».
Ранее «URA.RU» рассказывало, что в Тюменской области идет проектирование второго терминала аэропорта Рощино. К 2023 году все работы должны быть завершены. Планируется расширение действующего терминала. К 27 тыс. кв. метров достроят еще 17 тыс. кв. метров. Реконструкция будет проведена даже в действующем терминале.