Взрыв прогремел на заводе под Нижним Новгородом. ФОТО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 18:59
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Погибших и пострадавших от взрыва нетфото: «Подслушано Дзержинск», «ВКонтакте»

В промзоне государственного научно-исследовательского завода «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрыв. О ЧП сообщили пользователи соцсетей.

«Что случилось? У меня окна чуть не подпрыгнули дома», — написала пользователь Кристина Руслановна в группе «Подслушано Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие очевидцы пояснили, что взрыв произошел в 54-м заводском цеху.

Представители завода «Кристалл» в разговоре с корреспондентом «URA.RU» пояснили, что официальной информации о взрыве пока что нет. В то же время они подчеркнули, что при ЧП никто не погиб. Подробности произошедшего все еще выясняются.

фото: «Типичный Дзержинск», «ВКонтакте»
фото: «Подслушано Дзержинск», «ВКонтакте»

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