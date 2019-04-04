В промзоне государственного научно-исследовательского завода «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрыв. О ЧП сообщили пользователи соцсетей.
«Что случилось? У меня окна чуть не подпрыгнули дома», — написала пользователь Кристина Руслановна в группе «Подслушано Дзержинск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях другие очевидцы пояснили, что взрыв произошел в 54-м заводском цеху.
Представители завода «Кристалл» в разговоре с корреспондентом «URA.RU» пояснили, что официальной информации о взрыве пока что нет. В то же время они подчеркнули, что при ЧП никто не погиб. Подробности произошедшего все еще выясняются.