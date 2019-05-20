В Югре следователи зарабатывают меньше, чем сотрудники прокуратуры

Глава югорского СУ СК Дмитрий Шерман зарабатывает 360 тысяч в месяц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

В следственном управлении СКР по ХМАО зарплата меньше, чем в прокуратуре. Об этом говорят сведения о доходах руководителей за 2018 год, опубликованные на сайте СУ СК Югры.

И.о. руководителя силового ведомства Дмитрий Шерман заработал порядка 4,3 млн рублей, что сопоставимо с суммой, которую он задекларировал в 2017 году. При этом прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин в сведениях о доходах указал, что заработал в 2018 году 5 млн 300 тысяч рублей. У главного следователя Югры в собственности имеются квартира, земельный участок, гараж и машиноместо. Также в пользовании у Шермана есть квартира. В личном гараже силовика находятся «Нива 4Х4» и автоприцеп.

Для заместителя СУ СК по ХМАО Александра Молибоженко прошлый год оказался удачным в финансовом плане — он заработал почти пять млн рублей, что на 300 тысяч больше, чем в 2017 году. Однако у первого зама прокурора ХМАО Игоря Меньшикова доход оказался выше — порядка 5 млн 600 тысяч рублей. В собственности у Молибоженко имеется квартира, еще одна находится у него в пользовании. В качестве личной машины силовик выбрал себе Toyota Highlander.

Глава югорской полиции Василий Романица вместе со своими подчиненными о своих доходах за 2018 год еще не отчитался.