Британская компания Sen опубликовала первое в истории видео поверхности Земли в формате сверхвысокой четкости Ultra HD. Съемку вел спутник дистанционного зондирования EgyptSat-A, изготовленный российской ракетно-космической корпорацией «Энергия».
«Sen успешно продемонстрировала свою систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости на орбите», — сообщает РИА «Новости». Как заявили в самой компании, это первая система передачи видео в формате Ultra HD со спутника.
Продемонстрированные технологии будут использоваться на спутнике, который в настоящий момент разрабатывает РКК «Энергия». Российская корпорация стала первой компанией, которая внедрила «инновационную систему» Sen.