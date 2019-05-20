20 мая 2019

Впервые мир увидел съемку Земли в качестве Ultra HD благодаря России. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 21:30
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Снимавший Землю спутник был создан РКК «Энергия»Фото: скриншот из видео Sen, Facebook

Британская компания Sen опубликовала первое в истории видео поверхности Земли в формате сверхвысокой четкости Ultra HD. Съемку вел спутник дистанционного зондирования EgyptSat-A, изготовленный российской ракетно-космической корпорацией «Энергия».

«Sen успешно продемонстрировала свою систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой четкости на орбите», — сообщает РИА «Новости». Как заявили в самой компании, это первая система передачи видео в формате Ultra HD со спутника.

Продемонстрированные технологии будут использоваться на спутнике, который в настоящий момент разрабатывает РКК «Энергия». Российская корпорация стала первой компанией, которая внедрила «инновационную систему» Sen.

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