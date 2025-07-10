Оператор СБП вышел на связь после сбоя в работе системы

Все сервисы Системы быстрых платежей (СБП) восстановили работу в штатном режиме с 21:18 по московскому времени 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) на официальном сайте организации.
«Сервисы Системы быстрых платежей работают в штатном режиме с 21:18 мск», — говорится в заявлении НСПК. Информация подтверждается сообщением в telegram-канале СБП.
Вечером 10 июля клиенты ряда банков сообщили о невозможности провести переводы через СБП. Причиной стали временные технические сложности, которые, как подчеркнули в НСПК, оперативно устранялись.
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