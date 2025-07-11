Появилась информация о задержании депутата заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова

Депутата заксобрания Иркутской области от партии КПРФ Анатолия Обухова задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в заксобрании Евгений Сарсенбаев.
По словам Сарсенбаева, слова которого передает местное издание Ircity, задержание связано с уголовным делом, в рамках которого фигурируют несколько человек. С фигурантами работают следователи. Информацию о причинах задержания официально в правоохранительных органах пока не комментируют.
Как уточняют местные telegram-канал, в частности «Байкальский писыч», расследование касается возможных незаконных представительских расходов. По данным telegram-канала Babr Mash следствие изучает траты депутатов заксобрания Иркутской области за период с 2015 по 2019 годы. По данным источника, речь идет о подозрениях в нецелевом использовании средств, выделенных на представительские нужды парламентариев.
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