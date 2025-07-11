Появились кадры задержания агентов спецслужб Украины, изготавливавших бомбы

ФСБ России показала видеоматериалы, на которых зафиксирован момент задержания лиц, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, задержанные причастны к получению взрывчатки и оружия, доставленных на территорию России с помощью беспилотников, а также к изготовлению самодельных взрывных устройств.
«ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы», — пишет РИА Новости. Агентство также публикует запись задержания.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Брянской области были задержаны два местных жителя, которые подозреваются в сборе информации о военных объектах Министерства обороны и подготовке диверсионных акций с использованием БПЛА. По данным ведомства, задержанные, родившиеся в 1993 и 1995 годах, осуществляли свою деятельность на территории Брянской и ряда соседних областей в интересах украинских спецслужб.
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