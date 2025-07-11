Замороженного мальчика нашли в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в мусорном контейнере на улице Платона Кляты обнаружили замороженное тело новорожденного ребенка. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщают источники, знакомый с ходом расследования.
«В мусоре на улице Платона Кляты днем 9 июля найден замороженный труп новорожденного мальчика. Тело было завернуто в оранжевое полотенце и помещено в полиэтиленовый пакет», — передает РЕН ТВ слова своего собеседника.
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов установили и допросили главную подозреваемую — 28-летнюю жительницу ближайшего дома. Она объяснила, что в феврале 2024 года якобы родила мертвого ребенка и хранила его тело в морозильной камере дома. Почти полтора года спустя, 8 июля 2025 года, женщина выбросила замороженное тело младенца в мусорный контейнер.
В ходе предварительной проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным источника, результаты исследования не подтвердили, что подозреваемая недавно рожала. Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, а также устанавливать точную причину смерти новорожденного.
В мае на территории одного из мусороперерабатывающих предприятий в Рязани был обнаружен труп новорожденного ребенка. По этому факту была начата процессуальная проверка, устанавливались обстоятельства появления тела младенца на территории предприятия, а также личности родителей ребенка.
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