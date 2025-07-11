Глава МИД России Сергей Лавров процитировал фразу президента США Дональда Трампа о «больших сюрпризах» по Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о новом плане по урегулированию конфликта на Украине, отказавшись раскрывать детали.
«Хочу ответить словами Дональда Трампа. Так я вам и скажу. И ждите больших сюрпризов. Ну уж не знаю, насколько больших сюрпризов», — отметил Сергей Лавров на пресс-конференции. При этом он отказался давать дальнейшие комментарии.
Ранее прошла встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре (Малайзия). Как указал глава российского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи он подтвердил неизменность позиции России по урегулированию ситуации на Украине и повторил заявления президента страны Владимира Путина. По заявлению Рубио, сделанному после переговоров, стороны обсуждали «дорожную карту» завершения конфликта на Украине.
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