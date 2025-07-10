Киев 10 часов был под ударами «Искандеров» и «Гераней»: интерактивная карта СВО на 10 июля

Киев накрыт дымом после массированного удара ВС РФ
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ВС РФ атаковали военные объекты в Киеве «Искандерами» и «Геранями»
ВС РФ атаковали военные объекты в Киеве «Искандерами» и «Геранями» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Были повреждены семь заводов и аэродром. Также был поражен военный объект в Николаевской области. Подробнее о положении на фронте и продвижении российской армии — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
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Массированный удар по Киеву

В ночь на 10 июля 2025 года ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве и его окрестностях. Использовались беспилотники типа «Герань», крылатые ракеты «Искандер-К», баллистические ракеты «Искандер-М». Президент Украины Владимир Зеленский признал удар и сообщил о 400 беспилотниках и 18 ракетах, ударивших по столице. 

Среди пораженных объектов оказались семь ключевых предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса: «Артем», «Кузница на Рыбальском», «Меридиан», «Аналитприбор», «Авиадинамика-3», «Киевметробуд» и авиазавод «Антонов». Также поражен аэродром «Васильков».

Удары продолжались в течение 10 часов. В результате атаки над Киевом наблюдалось сильное задымление — почти все небо заволокло дымом. 

Николаевская область

Российские бойцы поразили пункт временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным ударом комплекса «Искандер». Все обнаруженные объекты в районе населенного пункта Баратовка противника были ликвидированы.

Одесса

Силовые структуры России получили полный, поименный список сотрудников ТЦК в Одессе. Ранее стало известно об «охоте» на сотрудников этих центров по всей Украине. Российские военные начали получать информацию об их местоположении.

Сумское направление

Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе во главе с командиром. 150-я бригада украинских войск на данном направлении небоеспособна. ВС РФ продолжают продвижение в районе села Юнаковка, сообщает telegram-канал WarGonzo.

Южно-донецкое направление

Украинский дрон атаковал группу мирных жителей во время их эвакуации из села Толстой в ДНР. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ, добавив, что эвакуация все же была успешно завершена.

Бойцы «Центра» развернули российский и бригадный флаги в освобожденном Дачном в Днепропетровской области. По информации военного эксперта Андрея Марочка, российские бойцы, осуществляя освобождение Дачного, окружили группировку ВСУ, которая находилась на северо-востоке от населенного пункта.

Группировки ВСУ на западной окраине ДНР, а также на границе с Днепропетровской областью, были вынуждены бежать с позиций из-за огневого воздействия ВС РФ. Об этом сообщает разведчик группировки войск «Восток». Российская армия вышла к селу Мирное, сообщает telegram-канал WarGonzo.

Северское направление

ВС РФ приблизились к Северску в ДНР, до пригорода на одном из участков фронта осталось примерно 900 метров. Также за последние несколько суток российские войска осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы северного Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. Марочко сообщил, что в окрестностях города идут ожесточенные бои. Также ВСУ наращивают силы в Северске для того, чтобы сохранить ситуацию.

Удары по России

Российские силы ПВО уничтожили 185 украинских дронов и пять управляемых авиационных бомб. Об этом рассказали в Минобороны днем 10 июля. Утром сообщалось об уничтожении 14 беспилотников, из них восемь — над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Курской и Пензенской областями. В Белгородской области погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. 

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ВС РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Были повреждены семь заводов и аэродром. Также был поражен военный объект в Николаевской области. Подробнее о положении на фронте и продвижении российской армии — в материале URA.RU. Массированный удар по Киеву В ночь на 10 июля 2025 года ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве и его окрестностях. Использовались беспилотники типа «Герань», крылатые ракеты «Искандер-К», баллистические ракеты «Искандер-М». Президент Украины Владимир Зеленский признал удар и сообщил о 400 беспилотниках и 18 ракетах, ударивших по столице.  Среди пораженных объектов оказались семь ключевых предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса: «Артем», «Кузница на Рыбальском», «Меридиан», «Аналитприбор», «Авиадинамика-3», «Киевметробуд» и авиазавод «Антонов». Также поражен аэродром «Васильков». Удары продолжались в течение 10 часов. В результате атаки над Киевом наблюдалось сильное задымление — почти все небо заволокло дымом.  Николаевская область Российские бойцы поразили пункт временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области ракетным ударом комплекса «Искандер». Все обнаруженные объекты в районе населенного пункта Баратовка противника были ликвидированы. Одесса Силовые структуры России получили полный, поименный список сотрудников ТЦК в Одессе. Ранее стало известно об «охоте» на сотрудников этих центров по всей Украине. Российские военные начали получать информацию об их местоположении. Сумское направление Штаб батальона ВСУ дезертировал в полном составе во главе с командиром. 150-я бригада украинских войск на данном направлении небоеспособна. ВС РФ продолжают продвижение в районе села Юнаковка, сообщает telegram-канал WarGonzo. Южно-донецкое направление Украинский дрон атаковал группу мирных жителей во время их эвакуации из села Толстой в ДНР. Об этом рассказал разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ, добавив, что эвакуация все же была успешно завершена. Бойцы «Центра» развернули российский и бригадный флаги в освобожденном Дачном в Днепропетровской области. По информации военного эксперта Андрея Марочка, российские бойцы, осуществляя освобождение Дачного, окружили группировку ВСУ, которая находилась на северо-востоке от населенного пункта. Группировки ВСУ на западной окраине ДНР, а также на границе с Днепропетровской областью, были вынуждены бежать с позиций из-за огневого воздействия ВС РФ. Об этом сообщает разведчик группировки войск «Восток». Российская армия вышла к селу Мирное, сообщает telegram-канал WarGonzo. Северское направление ВС РФ приблизились к Северску в ДНР, до пригорода на одном из участков фронта осталось примерно 900 метров. Также за последние несколько суток российские войска осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы северного Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. Марочко сообщил, что в окрестностях города идут ожесточенные бои. Также ВСУ наращивают силы в Северске для того, чтобы сохранить ситуацию. Удары по России Российские силы ПВО уничтожили 185 украинских дронов и пять управляемых авиационных бомб. Об этом рассказали в Минобороны днем 10 июля. Утром сообщалось об уничтожении 14 беспилотников, из них восемь — над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Курской и Пензенской областями. В Белгородской области погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. 
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