10 июля 2025

ВСУ ударили по предприятию под Курском, начался пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие в Курской области пострадало от удара украинского дрона
Предприятие в Курской области пострадало от удара украинского дрона Фото:

Украинский беспилотник атаковал предприятие в Курской области, что привело к пожару. Возгорание произошло в производственных помещениях, где находилась техника. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вражеские удары по нашей территории продолжаются. Украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО „Псельское“ в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности, сохранять бдительность и беречь себя. Он отметил, что угрозы со стороны ВСУ сохраняются.

Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются на протяжении последних недель. В конце июня системы ПВО уже отражали удары украинских дронов в Ростовской области, где также фиксировались пожары на предприятиях, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Власти призывают жителей сохранять бдительность из-за сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ.

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Украинский беспилотник атаковал предприятие в Курской области, что привело к пожару. Возгорание произошло в производственных помещениях, где находилась техника. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Вражеские удары по нашей территории продолжаются. Украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО „Псельское“ в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности, сохранять бдительность и беречь себя. Он отметил, что угрозы со стороны ВСУ сохраняются. Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются на протяжении последних недель. В конце июня системы ПВО уже отражали удары украинских дронов в Ростовской области, где также фиксировались пожары на предприятиях, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Власти призывают жителей сохранять бдительность из-за сохраняющейся угрозы со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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