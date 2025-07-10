Тульскую область атаковали ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) утром 10 июля ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа, атаковавший территорию Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
По словам главы области, дрон был уничтожен силами ПВО, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирных жителей. «В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата поврежден припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет», — сообщил Миляев.
Он также уточнил, что оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия для оценки последствий и устранения возможных рисков. Специалисты проводят осмотр территории, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных угроз для населения. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее, 5 июля, в Тульской области уже фиксировалась атака украинского беспилотника, который также был уничтожен силами ПВО без жертв и разрушений. Тогда губернатор Дмитрий Миляев напоминал жителям о необходимости соблюдать осторожность и не прикасаться к обломкам дронов, поскольку они могут содержать взрывчатые вещества.
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