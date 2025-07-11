Японский производитель электроинструментов Makita возобновил активность на российском рынке

Японская Makita вернулась на российский рынок после проблем с логистикой
© Служба новостей «URA.RU»
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Makita возобновил свою деятельность на российском рынке
Makita возобновил свою деятельность на российском рынке Фото:

Производитель электроинструментов Makita активизировался на российском рынке после сокращения продаж в 2022 году. У компании возникли проблемы с логистикой при доставке продукции в Россию из-за западных санкций, но DIY-ритейлер «Максидом» наладил работу с крупными дистрибуторами продукции. Об этом сообщила совладелец сети Мария Евневич.

«У нас возникли проблемы с логистикой при доставке продукции в Россию, но DIY-ритейлер „Максидом“ смог наладить работу. К октябрю мы намерены восстановить часть выбывшего ассортимента», — слова совладелицы передает «Коммерсант».

Makita заметно сократила активность в России после начала в феврале 2022 года военного конфликта на Украине. Официально об уходе с рынка компания не объявляла. В 2021 году производитель был лидером на российском рынке электроинструментов с долей до 20% в денежном выражении, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако, по его словам, уже к концу 2022 года этот показатель снизился до 5%.

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Производитель электроинструментов Makita активизировался на российском рынке после сокращения продаж в 2022 году. У компании возникли проблемы с логистикой при доставке продукции в Россию из-за западных санкций, но DIY-ритейлер «Максидом» наладил работу с крупными дистрибуторами продукции. Об этом сообщила совладелец сети Мария Евневич. «У нас возникли проблемы с логистикой при доставке продукции в Россию, но DIY-ритейлер „Максидом“ смог наладить работу. К октябрю мы намерены восстановить часть выбывшего ассортимента», — слова совладелицы передает «Коммерсант». Makita заметно сократила активность в России после начала в феврале 2022 года военного конфликта на Украине. Официально об уходе с рынка компания не объявляла. В 2021 году производитель был лидером на российском рынке электроинструментов с долей до 20% в денежном выражении, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако, по его словам, уже к концу 2022 года этот показатель снизился до 5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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