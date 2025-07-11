Индонезия отправила в Россию организатора преступного сообщества. Видео

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Сотрудники ФСИН и Интерпола доставили Зверева в Москву
Сотрудники ФСИН и Интерпола доставили Зверева в Москву Фото:

Индонезия экстрадирует автора telegram-канала, в котором за деньги предоставлялась закрытая информация о россиянах, Александра Зверева, в Россию по запросу Генпрокуратуры. 

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии экстрадируют Александра Зверева для привлечения к уголовной ответственности», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Зверев обвиняется в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, получении взяток и нарушении неприкосновенности частной жизни.

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы Зверев создал telegram-канал, в котором за деньги можно было получить закрытую информацию из справочных баз МВД, ФСБ и мобильных операторов. К этой деятельности также были привлечены еще несколько лиц, в частности оперуполномоченный отделения КПП «Краснодар-аэропорт» ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, отмечает Генпрокуратура. 

Зверева заочно заключили под стражу после того, как он скрылся. В 2022 году он был объявлен в международный розыск. В июне того же года его задержали в Индонезии. В настоящее время сопровождаемый сотрудниками Интерпола и ФСИН Зверев доставлен в Москву.

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Индонезия экстрадирует автора telegram-канала, в котором за деньги предоставлялась закрытая информация о россиянах, Александра Зверева, в Россию по запросу Генпрокуратуры.  «По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии экстрадируют Александра Зверева для привлечения к уголовной ответственности», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры РФ. Зверев обвиняется в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, получении взяток и нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, с 2018 по 2021 годы Зверев создал telegram-канал, в котором за деньги можно было получить закрытую информацию из справочных баз МВД, ФСБ и мобильных операторов. К этой деятельности также были привлечены еще несколько лиц, в частности оперуполномоченный отделения КПП «Краснодар-аэропорт» ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, отмечает Генпрокуратура.  Зверева заочно заключили под стражу после того, как он скрылся. В 2022 году он был объявлен в международный розыск. В июне того же года его задержали в Индонезии. В настоящее время сопровождаемый сотрудниками Интерпола и ФСИН Зверев доставлен в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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