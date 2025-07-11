В Тульской области погиб человек от атаки БПЛА

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Под Тулой из-за атаки дронов погиб человек
Под Тулой из-за атаки дронов погиб человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения», — написал глава области в своем telegram-канале. Пострадавшему была своевременно предоставлена необходимая медицинская помощь.

Всего системы ПВО Минобороны России уничтожили 13 беспилотников ВСУ над территорий Тульской области. Опасность атаки дронов в регионе продолжает сохраняться.

Над Россией в ночь на 11 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 155 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в Курской области — 53 единицы. В Брянской области было сбито 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14. Кроме того, по 11 аппаратов были уничтожены над Московской и Орловской областями.

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В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников погиб человек, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения», — написал глава области в своем telegram-канале. Пострадавшему была своевременно предоставлена необходимая медицинская помощь. Всего системы ПВО Минобороны России уничтожили 13 беспилотников ВСУ над территорий Тульской области. Опасность атаки дронов в регионе продолжает сохраняться. Над Россией в ночь на 11 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 155 беспилотников, запущенных с украинской стороны. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в Курской области — 53 единицы. В Брянской области было сбито 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14. Кроме того, по 11 аппаратов были уничтожены над Московской и Орловской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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