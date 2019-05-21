В Москве избили ведущего реалити-шоу об изменах

Ведущего реалити-шоу об изменах «Опасные связи» на телеканале «Че» Карена Кочаряна избили в Москве после съемок очередного выпуска. На журналиста напал один из героев проекта, которого уличили в неверности.
Конфликт случился после того, как команда программы закончила расследование и покинула улицу, на которой велась съемка. Кочарян задержался на месте, чтобы поговорить с участницей шоу. «В этот момент из дома выскочил уличенный в измене муж с монтировкой в руках и потребовал отдать ему запись со скрытой камеры», — сообщает портал «Дни.ру». Мужчина набросился на Кочаряна и, ударив монтировкой по руке, сломал ему кость.
После инцидента телеведущий поспешил обратиться в травмпункт, где ему наложили гипс. В разговоре с журналистами Кочарян отметил, что «легко отделался». По его словам, он не перестанет вести реалити-шоу и в дальнейшем продолжит «раскрывать измены в штатном режиме».