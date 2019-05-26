Украинский олигарх посоветовал Зеленскому объявить дефолт

Игорь Коломойский считает, что долги можно будет реструктурировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно объявить дефолт, считает олигарх Игорь Коломойский. Так страна сможет не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ), подчеркнул миллиардер.

«Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция, — цитирует РИА „Новости“ заявление украинского олигарха для Financial Times. — В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ… Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке».

Зарубежное издание уточняет, что такие заявления могут встревожить покровителей Киева на Западе, ведь ранее Зеленский обещал выполнить все условия МВФ.

Как писало «URA.RU», ранее в Верховной раде заявили, что МВФ загнал Украину в долговую яму. По словам депутата Вадима Рабиновича, сейчас в стране «объемы иностранных инвестиций опустились до [уровня] 90-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены». Парламентарий добавил, что в ближайшие пять лет Киев должен будет выплатить Международному валютному фонду порядка десяти миллиардов долларов.