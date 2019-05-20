В Раде заявили, что МВФ загнал Украину в долговую яму

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
«Сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до [уровня] 90-х годов и снижаются, темпы роста ВВП уничтожены. Объясните, за что мы им (МВФ — прим. ред.) платить должны?» —цитирует телеканал 360 Рабинович. По словам парламентария, в ближайшие пять лет Киев должен будет выплатить МВФ порядка десяти миллиардов долларов.
Часть вины за такое состояние Рабинович складывает на действующего президента страны Петра Порошенко. Депутат отметил, что именно глава государства навязал взять кредиты. Парламентарий призвал избранного главу государства Владимира Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ. «Если Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок», — подчеркнул он.
Ранее в международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International заявили, что неотрегулированное антикоррупционное законодательство Украины может стать причиной того, что страну лишат безвизового режима с государствами Европейского Союза и лишат помощи МВФ, напоминает «Национальная служба новостей».