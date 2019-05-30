В Кыштыме решили проблему, на которую десятилетиями жаловались горожане

Теперь отделение соответствует всем современным стандартам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кыштыме реконструировали инфекционное отделение городской больницы, которое не ремонтировали с 1988 года. Оно сможет принимать не только горожан, но и пациентов из северной зоны Челябинской области, сообщили «URA.RU» в администрации города.

В двухэтажном здании полностью заменили системы водоснабжения, канализации и отопления. Появилась новая электропроводка и осветительные приборы, соответствующие современным стандартам пластиковые перегородки, заменены полы и облицовка стен. По словам главврача городской больницы Игоря Ускова, в течение недели будет завезена новая мебель — взрослая и детская, шторы, постельное белье и инвентарь.

«На ремонт из бюджета области выделили 5,5 млн рублей. Штат отделения полностью укомплектован. Когда анализы подтвердят, что помещение соответствует санитарным требованиям, можно будет принимать пациентов. При необходимости не только из Кыштыма, но и с территорий городов северной части региона, — рассказала „URA.RU“ глава управления организационно-контрольной работы администрации Кыштыма Наталья Панова. — Мы планируем открыть отделение восьмого июня, в День города».

Выступая в четверг в Заксобрании области, глава региона Алексей Текслер особо остановился на проблемах здравоохранения. По его словам, на Южном Урале больше не будет «никакой непродуманной оптимизации» больниц. Упор будет сделан на приближение врачебной помощи к пациентам и обеспечение медицинских учреждений персоналом.