Объявлена награда за информацию о беглом банкире Беджамове

Структура «Альфа-Групп» А1 объявила награду за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. Также она запускает рекламную кампанию на экранах аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3.
Организацию интересуют данные о местонахождении и юридическом оформлении активов. Речь идет о выплате фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию, пояснил РБК директор по правовым вопросам A1 Александр Заблоцкис.
«Вся полученная информация будет тщательно проверяться с участием привлеченных экспертов. Порядок, условия и сама возможность выплаты вознаграждения будут определяться отдельно в каждом конкретном случае в зависимости от характера и пользы конкретной информации», — подчеркнул он. Чтобы все узнали о предложении А1, структура запустит рекламную компанию на экранах Шереметьево центра бизнес-авиации Внуково-3. Там регулярно бывают люди, связанные с интересами Беджамова, уверены в компании.
A1 представляет интересы ликвидатора Внешпромбанка — Агентства по страхованию вкладов — в Высоком суде Лондона. В апреле суд Лондона арестовал активы бывшего российского банкира в пределах 1,75 миллиарда долларов — это сумма ущерба, вменяемая ему.
В 2016 году Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка из-за дыры в бюджете на сумму 216 миллиардов рублей. Правление банка возглавляла сестра Беджамова, Лариса Маркус. В 2017 году ее приговорили к девяти годам колонии за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб.