Медведев подписал документы по саммитам ШОС и БРИКС

Дмитрий Медведев подписал документ о финансах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

На саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске и Петербурге в 2020 году, из федерального бюджета выделено 4,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение, опубликованное на государственном правовом портале, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Из этой суммы в 2019 году предстоит потратить до 787,3 млн рублей и в 2020 году до 3 млрд 613 млн рублей. Основным исполнителем указан фонд «Росконгресс».

В распоряжении Дмитрия Медведева пока не указано, как поделят эту сумму между двумя городами. Властям двух регионов предстоит подписать так называемую «разделительную ведомость», это произойдет на одном из ближайших заседаний федерального оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС.

Ранее предполагалось, что саммиты пройдут только в Челябинске. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск стало известно, что мероприятия с участием глав государства будут перенесены в Санкт-Петербург. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уже направил в Москву список мероприятий, которые готов принять Челябинск.