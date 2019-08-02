Госдеп США предупредил об угрозе терактов на Украине

Террористы используют для атак праздничные дни, предупредили в Госдепе
Госдепартамент США предупредил граждан об опасности пребывания на Украине в августе из-за угрозы атак со стороны боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
По данным ведомства, террористы, как правило, используют для проведения атак праздничные дни. «Например, в течение августа мусульманский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа)», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Посольство США, в свою очередь, призвало американских туристов на Украине быть бдительными в течение августа, избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий.