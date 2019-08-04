Нарколога удивил рейтинг по количеству алкоголиков, в топ-5 которого попали уральские регионы

Рейтингу регионов по числу заболевших алкоголизмом, представленному Минздравом РФ, верить не нужно. Такое мнение высказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
«Статистический анализ чего-либо в регионах никакого смысла не имеет», — заявил Зыков радиостанции «Говорит Москва». Специалист отметил, что отразить реальное положение вещей могут системные, многолетние социологические исследования в популяционных группах. При этом те, кто дошел до врача и был зарегистрирован как заболевший, по мнению врача, не могут быть показателем реального положения дел.
По словам Зыкова, статистика в данном случае — «нелепость и игра ума». «Надо учитывать национальные, территориальные особенности. Это даёт представления о динамике проблемы», — говорит Зыков.
Ранее СМИ представили рейтинг, составленный на основе данных Министерства здравоохранения России. В топ-5 регионов по количеству людей, у которых впервые была зарегистрирована алкогольная зависимость, попали Пермский край, Челябинская и Свердловская области. За 2018 года в уральских регионах на учет встали почти семь тысяч человек.