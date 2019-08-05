Губернатор Куйвашев начнет непростую рабочую неделю со скорби

Во вторник — прощание с Суховым Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 августа посетит церемонию прощания с вице-спикером Заксобрания Анатолием Суховым. Этот день в графике главы региона пока освобожден ото всех остальных мероприятий. Больше определенности по времени и месту скорбного мероприятия появится после планерки, которую глава региона проводит с утра понедельника. Предварительно площадкой, на которой будет организовано прощание с Суховым, назван театр драмы.

В среду губернатора поглотят уже другие дела — ему предстоит посетить совещание в полпредстве, посвященное ЖКХ и подготовке к новому отопительному сезону. В четверг глава региона проведет традиционное заседание правительства и примет участие в праздновании Дня строителя. Какую из многочисленных площадок намерен посетить глава региона, пока неизвестно.

В конце недели губернатор намерен посетить комбинат «Ураласбест» и пообщаться с его муниципальными руководителями по поводу непростой политической ситуации, складывавшейся весь прошедший сезон в работе местной думы. На субботу у главы региона запланировано посещение традиционной Ирбитской ярмарки.