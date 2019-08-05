Директор президентского вуза на Урале сократил одного из ключевых замов

Из филиала РАНХиГС ушел заместитель директора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС в Екатеринбурге сократили ставку заместителя директора. Как стало известно «URA.RU», свой пост покинул Кирилл Костомаров.

«В Уральском институте управления я более 15 лет. Прошел путь от ассистента кафедры до должности заместителя директора по учебной работе, на которой благополучно аккредитовал все реализуемые образовательные программы. Проделанную работу отметили на уровне губернатора и полпредства», — рассказал агентству сам Костомаров, добавив, что решил попробовать себя в других направлениях. «С руководством РАНХиГС было достигнуто соглашение, согласно которому мы и расторгли трудовой договор», — сказал Костомаров.

Пресс-секретарь филиала вуза Алена Земляникова сообщила «URA.RU», что ставка Костомарова была сокращена: «Решение было принято на заседании Ученого совета». Теперь в вузе остались три ставки заместителей из четырех.

В то же время знакомый с ситуацией источник рассказал агентству, что в уральском филиале РАНХиГС наметилась тенденция к оттоку молодых квалифицированных кадров. Некоторые связывают это с управленческой политикой 34-летнего директора филиала Дмитрия Репина, который был назначен в 2018 году. Ранее он стал участником конфликтной ситуации: экс-преподавателя кафедры управления персоналом Галину Макович обвинили в том, что она якобы угрожала Репину. Подтверждений этому не нашли. Позже Макович выиграла суд против вуза.