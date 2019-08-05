Власти нашли компромисс по биатлону «на костях» в Екатеринбурге

Сергей Бидонько заявил, что до начала строительства будут проведены все экспертизы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перед началом строительства биатлонного комплекса на Московском тракте в Екатеринбурге будут проведены необходимые экспертизы, на которых настаивают историки и общественники. Такое решение было принято на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

«Окончательный момент принятия решения о том, что мы приступаем к строительству объекта, будет только после проведения всех экспертиз. Пока все положительные заключения у нас не будут на руках, мы строить не должны ничего», — сказал Бидонько, слова которого приводит департамент информполитики губернатора.

Некоторые представители общественности опасаются, что на выбранной под строительство земле могут находиться захоронения жертв репрессий. Замдиректора Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Юрий Леонов на заседании группы сообщил, что уже получены архивные данные из нескольких ведомств — они свидетельствуют об отсутствии захоронений в границах площадки. Тем не менее, до конца лета свое исследование проведут специалисты Института истории и археологии УрО РАН.

Биатлонный комплекс собираются строить в районе учебно-спортивной базы «Динамо». Он может получить имя олимпийского чемпиона Антона Шипулина. На территории комплекса можно будет заниматься разными видами спорта.